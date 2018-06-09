Около 600 женщин осмотрели маммологи Казани в торговом центре «Мега»

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Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Бесплатную консультацию маммологов Татарстана прошли сегодня около 600 женщин в казанском торговом центре «Мега».
Юбилейную акцию «Казань против рака груди» провели медики Республиканского клинического онкологического диспансера, городской клинической больницы №7, фонд Womаn To Womаn и различные частные клиники.
По словам врачей, рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин.
«Самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Но, несмотря на это, по смертности оно занимает не первое место, потому что рак молочной железы сегодня достаточно неплохо лечится. Основной акцент надо делать на то, чтобы выявлять заболевание на ранних стадиях. Потому что, чем раньше выявляется – тем больше шансов на то, что женщина будет жить», – рассказал врач онколог РКОД Айрат Хамитов.
За четыре года акции в Казани бесплатно проверились более 3 тыс. 200 женщин. Благодаря таким осмотрам медики выявили около 30 случаев рака молочной железы.
«Часто выявляем подозрения на онкологию молочных желез во время плановых осмотров. В год где-то 10 – 15 процентов осматриваемых женщин мы отправляем на обследования с подозрениями», – отметила онколог городской клинической больницы №7 Альфия Рецептова.
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