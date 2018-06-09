Перевозки болельщиков бесплатными поездами по городам ЧМ-2018 начнутся 12 июня

Дополнительные поезда для болельщиков будут курсировать по 31 маршруту.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Перевозки болельщиков дополнительными поездами по 31 маршруту между 11 городами-организаторами чемпионата мира – 2018 по футболу начнутся с 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Всего в бесплатной перевозке болельщиков дополнительными поездами задействовано 75 составов. К обслуживанию пассажиров подготовлены 36 вокзальных комплексов.

«Железнодорожникам предстоит обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов по маршрутам между городами-организаторами спортивных состязаний, как в дальнем, так и в пригородном следовании. Для этого завершены все необходимые подготовительные мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что с 10 июня по 17 июля в компании вводится режим повышенной готовности. Он предполагает четкую и бесперебойную работу всех служб и максимально быструю реакцию на внештатные ситуации.