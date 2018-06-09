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Умершая истощенная девочка из Набережных Челнов давно нуждалась в помощи врачей

Татар-информ

9 июня 2018, 16:12

Политика

Крым: Господину Порошенко украинский флаг над Севастополем может только присниться

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Представитель Крыма отметил, что даже Запад начинает уставать от риторики Украины.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара рассказал, что заявления Украины являются очередным посягательством на территориальную целостность РФ, сообщает RT.

По словам депутата, даже Запад начинает уставать от подобного поведения Украины. 

Правительство Украины все время предпринимает попытки дискредитировать воссоединение Крыма с Россией, но все большая часть мирового сообщества начинает принимать факт того, что Крым — часть Российской Федерации, подытожил депутат.

Ранее Президент Украины Порошенко выложил на своей странице в Twitter поздравление Севастополя с днем города, где написал, что над Севастополем будет поднят украинский флаг.

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