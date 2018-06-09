Путин ответил на вопрос о возможном преемнике из числа новых губернаторов

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Отвечая на вопрос о своем вероятном преемнике, Президент России Владимир Путин посоветовал наблюдать за теми губернаторами, которые хорошо справляются со своей работой. Об этом он заявил в интервью автору и ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.
Необходимо наблюдать с особым вниманием за теми главами регионов, «у кого получается», отметил российский лидер.
По словам Путина, кто и на что может претендовать, со временем покажет сама жизнь. Кто будет достоин возглавлять страну, в конечном счете решат сами россияне, заключил он.
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