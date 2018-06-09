Злоумышленники пытались склонить старшину присяжных к вынесению оправдательного вердикта в отношении троих участников группировки «Грязь».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить двоих мужчин, которые угрожали старшине присяжных заседателей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Дело в отношении троих участников группировки «Грязь», обвиняемых в убийстве, было начато в феврале 2018 года. По уголовному делу была сформирована коллегия присяжных заседателей, которую возглавила потерпевшая.

В середине апреля 2018 года 31-летний друг одного из участников ОПГ «Грязь» со своим 57-летним подельником приехали на место работы женщины. Старший товарищ поднялся в кабинет потерпевшей и стал угрожать расправой ей и ее родственникам, а также уничтожением имущества если она не вынесет оправдательный вердикт в отношении троих участников преступной группировки.

Оба мужчины были задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия» и «Организация угрозы или насильственных действий в связи с осуществлением правосудия». Свою вину злоумышленники признали полностью.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани.