Захарова отреагировала на слова посла Британии об отсутствии русофобии в королевстве

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова посла Великобритании Лори Бристоу об отсутствии русофобии в его стране.
На своей странице в Facebook’е Захарова порекомендовала дипломату ознакомиться с книгой швейцарца Ги Меттана «Запад – Россия: тысячелетняя война», которую она сейчас читает. Более подробный ответ представитель МИД пообещала дать на своем традиционном брифинге.
Книга Меттана была опубликована на французском языке в 2015 году, а в 2016-м ее перевели на русский. По мнению автора, имеющего помимо швейцарского и российское гражданство, враг в лице России необходим Европе для поддержания собственного единства.
Лори Бристоу говорил о русофобии в интервью РБК. Дипломат подчеркнул, что не знает ни одного русофоба в Соединенном Королевстве, но знает множество людей, интересующихся русской культурой.
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