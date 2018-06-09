Захарова отреагировала на слова посла Британии об отсутствии русофобии в королевстве

Представитель МИД посоветовала Бристоу ознакомиться с книгой Меттана «Запад – Россия: тысячелетняя война».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова посла Великобритании Лори Бристоу об отсутствии русофобии в его стране.

На своей странице в Facebook’е Захарова порекомендовала дипломату ознакомиться с книгой швейцарца Ги Меттана «Запад – Россия: тысячелетняя война», которую она сейчас читает. Более подробный ответ представитель МИД пообещала дать на своем традиционном брифинге.

Книга Меттана была опубликована на французском языке в 2015 году, а в 2016-м ее перевели на русский. По мнению автора, имеющего помимо швейцарского и российское гражданство, враг в лице России необходим Европе для поддержания собственного единства.

Лори Бристоу говорил о русофобии в интервью РБК. Дипломат подчеркнул, что не знает ни одного русофоба в Соединенном Королевстве, но знает множество людей, интересующихся русской культурой.