Жалобы будут принимать по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Общероссийский народный фронт (ОНФ) запускает «горячую линию» по фактам завышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. Сообщения от граждан будут принимать по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения анкеты в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Благодаря «горячей линии» информация будет подкреплена конкретными жалобами о текущей цене топлива. Полученные сведения планируется передать в Правительство РФ и ФАС России.

Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить данные, которые отразят реальную ситуацию на местах, считают в ОНФ.