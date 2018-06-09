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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Общероссийский народный фронт (ОНФ) запускает «горячую линию» по фактам завышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. Сообщения от граждан будут принимать по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения анкеты в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.
Благодаря «горячей линии» информация будет подкреплена конкретными жалобами о текущей цене топлива. Полученные сведения планируется передать в Правительство РФ и ФАС России.
Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить данные, которые отразят реальную ситуацию на местах, считают в ОНФ.
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