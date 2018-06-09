Детский телеканал «Шаян ТВ» перейдет на 24-часовой режим вещания 15 октября

Представители ТНВ пообещали перевести на татарский язык большую часть контента федерального телеканала «Карусель».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). 15 октября этого года детский татароязычный телеканал «Шаян ТВ» перейдет на круглосуточный режим вещания. В ближайшее время большая часть контента детского федерального телеканала «Карусель» будет переведена для «Шаян ТВ» на татарский язык. Об этом рассказала ведущая ТНВ Айзиля Батырханова сегодня во время презентации канала в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля.

«Шаян ТВ» начал вещание 1 февраля 2018 года на базе телеканала ТНВ. Созданием контента для детского ресурса занимается команда телерадиокомпании «Татарстан – Новый век» совместно с привлеченными специалистами. До октября канал продолжит работать в тестовом режиме по полчаса в день в сетке передач каналов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Ранее СМИ сообщали, что «Шаян ТВ» может занять кнопку канала «ТНВ-Планета», однако Батырханова пока не смогла подтвердить эту информацию.

Контент «Шаян ТВ» рассчитан на детскую и подростковую аудиторию в возрасте от трех до 15 лет и на сегодняшний день включает развлекательный и образовательный блоки. Предполагается, что все передачи телеканала будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык в виде бегущей строки.

К настоящему моменту для «Шаян ТВ» дублированы на татарский язык около десяти популярных мультсериалов, в том числе «Маша и медведь». Значительная часть сетки вещания будет занята уникальным контентом канала. Программа «Давайте вместе учить», по словам Батырхановой, привлечет детей от трех до семи лет: маленькие зрители получат возможность расширить свой словарный запас, изучив новые слова татарского языка.

Для более взрослой аудитории запланирован выпуск музыкальных программ, во время которых будут транслироваться присланные в редакцию телеканала видеоролики начинающих татарстанских артистов. В настоящий момент «Шаян ТВ» продолжает проводить кастинги и прослушивания юных талантов на позиции ведущих телевизионных программ. Свои презентации, ролики и «творческие визитки» можно выслать в адрес администрации всех официальных профилей «Шаян ТВ» в соцсетях, уточнила Айзиля Батырханова.