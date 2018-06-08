Киркоров со словами «Так не доставайся же ты никому!» поджег Собчак

Исполнитель бросил в Собчак горящие спички с фразой «Так не доставайся же ты никому» из пьесы Александра Островского «Бесприданница».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Поп-король Филипп Киркоров вновь эпатирует публику. На этот раз исполнитель отличился на премии «МУЗ-ТВ», которая состоялась 8 июня. Киркоров поджег муляж Ксении Собчак, а видео выложил в Instagram.



Исполнитель бросил в Собчак горящие спички с фразой «Так не доставайся же ты никому» из пьесы Александра Островского «Бесприданница».

Подписчики Киркорова отметили, что Собчак плохо горит и предложить сжечь телеведущую и певицу Ольгу Бузову.



«Бузову сжечь», «В огонь ведьму!!!», «Классная идея!!!! Молодцы, получилось здорово, ярко!!!», «Точно, лучше бы Бузову сожгли», «Жаль, что это был только трюк», «В огне не горит, в воде не тонет...», – написали поклонники (пунктуация авторов соблюдена – прим. Т-и).

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева приревновала Киркорова к Бузовой.