Киркоров со словами «Так не доставайся же ты никому!» поджег Собчак

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Фото: инстаграм
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Поп-король Филипп Киркоров вновь эпатирует публику. На этот раз исполнитель отличился на премии «МУЗ-ТВ», которая состоялась 8 июня. Киркоров поджег муляж Ксении Собчак, а видео выложил в Instagram.
Исполнитель бросил в Собчак горящие спички с фразой «Так не доставайся же ты никому» из пьесы Александра Островского «Бесприданница».
Подписчики Киркорова отметили, что Собчак плохо горит и предложить сжечь телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
«Бузову сжечь», «В огонь ведьму!!!», «Классная идея!!!! Молодцы, получилось здорово, ярко!!!», «Точно, лучше бы Бузову сожгли», «Жаль, что это был только трюк», «В огне не горит, в воде не тонет...», – написали поклонники (пунктуация авторов соблюдена – прим. Т-и).
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева приревновала Киркорова к Бузовой.
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