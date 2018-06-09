Молодых предпринимателей Елабуги учат создавать бизнес-проекты

В городе стартовали трехмесячные бесплатные курсы, организованные Минэкономики РТ и КФУ.

(Елабуга, 9 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге стартовали специальные курсы для начинающих предпринимателей «Фабрика-старт». Проект предназначен для помощи молодым предпринимателям, начинающим бизнес с нуля. Всего на бесплатные курсы, организованные Минэкономики РТ и К(П)ФУ, записались 25 человек.

Продолжительность курса равняется 12 неделям. Занятия с участием опытных предпринимателей и лучших экспертов республики будут организованы по субботам. По словам авторов идеи, каждый день участники будут разбирать разные темы: постановку цели, проектное управление, маркетинг и так далее. Помимо занятий запланированы мастер-классы и встречи со спикерами из разных областей.

Сегодня перед елабужанами выступил консультант по маркетингу из Набережных Челнов Айрат Биктабаев. Он признался, что елабужская аудитория выделяется своей сильной заинтересованностью. «Нравится, что мое выступление проходит не как монолог, а как живой диалог», – пояснил эксперт.

Среди слушателей курса есть и те, кто уже определился с будущим бизнес-проектом, и те, у кого еще нет определенной цели. Так, Алена Илларионова сначала хотела бы попробовать себя в предпринимательстве и побольше узнать о развитии малого бизнеса. Впрочем, по итогам курсов слушатели должны быть готовы к запуску собственного бизнес-проекта.