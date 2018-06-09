Казанцы во время ЧМ-2018 могут поучаствовать во флешмобе

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Жители Казани могут поучаствовать во флешмобе, пишет на своей странице «ВКонтакте» депутат Госдумы РФ от РТ Александр Сидякин.
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Флешмоб призывает казанцев помочь гостям столицы добраться до стадиона. С помощью кодового слова «Айданафутбол» жители могут поделиться своей историей в социальных сетях.
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По информации агентства, решение принято по коммерческим причинам.
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