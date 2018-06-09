Минниханов поручил обеспечить контроль качества строящихся в РТ объектов

Контролирующие органы должны жестко отслеживать качество работ и материалов, напомнил лидер республики.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить контроль качества объектов, возводимых в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президент РТ напомнил, что контролирующие органы должны жестко отслеживать качество строительных работ и используемых материалов.

В своем докладе министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин отчитался о продолжении строительства сельских клубов в районах Татарстана. Согласно данным на 8 июня, из 28 объектов работы уже ведутся на 27. Что же касается возведения зданий исполкомов (Советов) сельских поселений, началось строительство уже всех десяти запланированных объектов.

По словам докладчика, в регионе ведется строительство десяти фельдшерско-акушерских пунктов и 66 универсальных спортивных площадок из 97 запланированных. В четырех районах возводятся отдельные универсальные спортивные залы, в Дрожжановском районе строительство подобного зала завершено. Кроме того, в восьми районах строятся крытые плавательные бассейны, добавил Файзуллин.