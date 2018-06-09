Татарстан готовится принять чемпионат мира по курэш 2018 года

Заявку на участие в состязаниях подали более 200 борцов из 42 стран мира.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). С 15 по 17 июня в Татарстане пройдет XVI чемпионат мира по борьбе курэш. Для участия в международном турнире уже подали заявки более 200 борцов из 42 стран мира. Соревнования пройдут в семи весовых категориях.

Как сообщают организаторы турнира, отборочные поединки и финалы чемпионата будут организованы в селе Мингер Сабинского района РТ в рамках районного празднования Сабантуя.

Татарстан в составе сборной России представят обладатель Кубка мира-2017 Азат Нурмухаметов, чемпион России-2017 по курэш Ренас Калимуллин и чемпион России-2017 Ильмир Тухватуллин.

На сегодняшний день Федерация курэш России и Международная федерация борьбы на поясах курэш развивают эту спортивную дисциплину более чем в 30 регионах России, а также в Пакистане, Болгарии, Индии, Иране, Украине и Беларуси. Также борьба курэш была включена в программу Универсиады 2013 года в Казани.