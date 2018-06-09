Главное
Умершая истощенная девочка из Набережных Челнов давно нуждалась в помощи врачей

Татар-информ

9 июня 2018, 14:44

Сельское хозяйство

Марат Ахметов: Внесение удобрений позволит увеличить урожайность на треть

Рекомендуем

Фото: Салават Камалетдинов

Министр сельского хозяйства и продовольствия напомнил о важности минеральных удобрений для увеличения урожая.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Регулярное внесение забытой многими карбамидно-аммиачной смеси позволит повысить урожайность минимум на треть. Об этом заявил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Докладчик напомнил о важности внесения минеральных удобрений на поля для увеличения урожая. «Все восемь мобильных лабораторий максимально задействованы и интенсивно работают. Вносить удобрения, безусловно, нужно. Если это делать исходя из потребности растений – отдача будет гораздо больше. Надо работать точечно и на результат», – подчеркнул он.

Относительно карбамидно-аммиачной смеси вице-премьер заметил, что она содержит три формы азота и обеспечивает пролонгированный эффект.

Мониторинг по работе районов будет продолжен, резюмировал Марат Ахметов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Следующая новость

Марат Ахметов попросил глав районов контролировать закупки молока у населения
Новости дня
17:46
Си Цзиньпин подарил Путину статуэтку с лицом Президента РФ
17:30
Fitch решило отозвать кредитные рейтинги Казани из-за недостаточности информации

По информации агентства, решение принято по коммерческим причинам.

17:24
Призер Олимпийских игр примет участие в Альметьевском триатлоне

Спортивный старт серии Timerman пройдет 10 июня в Альметьевске.

17:14
Уволенный главный редактор Forbеs подаст в суд
17:00
Ученые КФУ спрогнозируют изменения климата РТ до конца 21-го века

В реализации проекта примут участие девять ученых из Казанского университета.

16:56
Казань, Альметьевск и Сарманово стали лидерами по итогам экологического двухмесячника

Дипломы и награды руководителям отличившихся муниципалитетов вручил Президент Татарстана.

16:35
В Татарстане будут судить двоих мужчин, которые угрожали старшине присяжных заседателей

Злоумышленники пытались склонить старшину присяжных к вынесению оправдательного вердикта в отношении троих участников группировки «Грязь».

16:32
Перевозки болельщиков бесплатными поездами по городам ЧМ-2018 начнутся 12 июня
16:18
Уволен главный редактор российской версии Forbes Николай Усков
16:12
Крым: Господину Порошенко украинский флаг над Севастополем может только присниться
16:12
Около 600 женщин осмотрели маммологи Казани в торговом центре «Мега»

Акция «Казань против рака груди» прошла в торговом центре в пятый раз.

16:12
Путин ответил на вопрос о возможном преемнике из числа новых губернаторов
15:54
В Омске уволили учительницу из-за снимка в купальнике
15:50
ОНФ запускает «горячую линию» по фактам завышения цен на топливо
15:46
Закроется для движения ж/д переезд на 764-м км перегона Зеленый Дол – Васильево
15:44
Путин провел телефонные переговоры с Порошенко
15:31
Умершая истощенная девочка из Набережных Челнов давно нуждалась в помощи врачей

Семилетняя девочка скончалась в больнице спустя сутки после реанимации.

15:30
Детский телеканал «Шаян ТВ» перейдет на 24-часовой режим вещания 15 октября

Представители ТНВ пообещали перевести на татарский язык большую часть контента федерального телеканала «Карусель».

15:26
Казанцы во время ЧМ-2018 могут поучаствовать во флешмобе

С помощью кодового слова «Айданафутбол» жители могут поделиться своей историей в соцсетях.

15:26
Захарова отреагировала на слова посла Британии об отсутствии русофобии в королевстве
15:25
Прокуратура РТ даст оценку действиям родителей, чья дочь умерла от истощения в Набережных Челнах

Девочку доставили в четверг, 7 июня, в приемный покой детской больницы КДМЦ в состоянии «клинической смерти».

15:21
В Татарстане заведующего товарно-молочной фермой насмерть придавило автомобилем
15:16
В ИА «Татар-информ» расскажут о Всемирном дне донора крови

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:06
Татарстан готовится принять чемпионат мира по курэш 2018 года

Заявку на участие в состязаниях подали более 200 борцов из 42 стран мира.

14:54
В Болгаре стартовал этап фестиваля «Алтын калэм» — «Золотое перо»

В 2018 году впервые в истории конкурса применяется новая практика отбора финалистов.

События

09 июняКрупнейший российский холдинг RM-Terex объявил месячник коммунальных служб

09 июняДмитрий Туманов: «На нашего российского ребенка обрушилась беспощадная, всерастлевающая субкультура англосаксов»

08 июняОчередной строительный скандал в Челнах, или «тёмные лошадки» в подземных переходах

08 июняСкольким татарстанцам ежегодно помогают соцработники: Эльмира Зарипова – о благородстве души

08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города

08 июняЕвгений Гришковец: «Казань, пожалуй, один из немногих городов, сущность которых сильно поменялась за 30 лет»

08 июня8 – 10 июня в Казани: Макс Барских, подводная охота и Летний книжный фестиваль