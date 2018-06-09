Марат Ахметов: Внесение удобрений позволит увеличить урожайность на треть

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Регулярное внесение забытой многими карбамидно-аммиачной смеси позволит повысить урожайность минимум на треть. Об этом заявил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Докладчик напомнил о важности внесения минеральных удобрений на поля для увеличения урожая. «Все восемь мобильных лабораторий максимально задействованы и интенсивно работают. Вносить удобрения, безусловно, нужно. Если это делать исходя из потребности растений – отдача будет гораздо больше. Надо работать точечно и на результат», – подчеркнул он.
Относительно карбамидно-аммиачной смеси вице-премьер заметил, что она содержит три формы азота и обеспечивает пролонгированный эффект.
Мониторинг по работе районов будет продолжен, резюмировал Марат Ахметов.
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