Марат Ахметов попросил глав районов контролировать закупки молока у населения

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Фото: Николай Александров
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов попросил глав муниципальных районов Татарстана обратить серьезное внимание на закупки молока у населения. В частности, цены на молоко не должны быть заниженными. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия региона заявил сегодня на совещании в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Вице-премьер отметил, что снижение закупочных цен на молоко в последние дни остановилось. Так, по республике средняя закупочная цена составляет 18,40 рубля за килограмм молока без НДС.
По словам Марата Ахметова, в среднем по республике суточный надой на одну корову составляет около 16 кг. При этом у четырех районов-лидеров этот показатель превышает 20 кг (это Атнинский, Кукморский, Мамадышский и Сабинский районы), а у районов, замыкающих рейтинг, он меньше 12 кг (это Верхнеуслонский, Мензелинский, Камско-Устьинский районы).
«В мае по производству молока мы сработали фактически без прироста к прошлому году, – заметил министр. – Такое же состояние продолжается и в начале июня».
Ахметов также назвал районы, обеспечившие высокие проценты прироста к прошлому году. Самый высокий у Альметьевска – 19 процентов. Также продолжают серьезный рост Кукмор – 12 процентов, Мамадыш – 10 процентов и Азнакаево – 9 процентов.
Вице-премьер напомнил, что на прошлом совещании была высказана критика в адрес отдельных районов с низкими объемами производства молока. Он подчеркнул, что значительно исправили ситуацию Кайбицы, Апастово и Чистополь, а также Буинск.
«Молочная отрасль всегда была основным ежедневным ресурсом денежных средств, поэтому и внимание к ней должно быть каждодневное», – заключил Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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