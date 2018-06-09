Заявку на аккредитацию в казанский пресс-центр ЧМ-2018 подали более 400 журналистов

В настоящее время городской пресс-центр полностью готов к предстоящему мундиалю.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). На сегодняшний день заявку на аккредитацию в городской пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани подали более 400 журналистов, свыше 150 из которых – представители иностранных СМИ. О готовности городского пресс-центра рассказала заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эльвира Ахметова.

Регламент работы и стилистика внутреннего оформления пресс-центра выполнена в соответствии с Концепцией организации работы городских пресс-центров, которая едина для всех 11 городов. Главным их оператором является МИА «Россия сегодня».

Пресс-центр занимает территорию общей площадью 1,1 тыс. кв. м на первом этаже здания ИТ-парка по адресу: ул. Петербурская, д. 52.Он включает девять основных зон.

Для журналистов в пресс-центре созданы 80 мест в зоне пресс-конференций и 100 мест в рабочей зоне, 45 из которых оборудованы стационарными компьютерами. В основных зонах установлен высокоскоростной кабельный Интернет и Wi-Fi.

Аккредитация журналистов будет идти до 20 июня 2018 года на едином официальном сайте https://footballcitymediacenter.ru/, количество поданных заявок может увеличиться. Выдача аккредитационных бейджей осуществляется по месту прибытия в пресс-центре. Аккредитация является единой для всех 11 городов-организаторов ЧМ. Также для работы в городском пресс-центре действителен бейдж FIFA. Журналистам, приехавшим из других регионов России и зарубежных стран, будут выдаваться транспортные карты, которые обеспечат бесплатный проезд в общественном транспорте Казани.

В рамках работы пресс-центра планируется провести более 60 пресс-конференций по темам, посвященным инвестиционному, экономическому, промышленному, культурному и туристическому потенциалу Татарстана. Все они будут переводиться на английский язык. Во всех пресс-конференциях в общей сложности примут участие около 70 спикеров. В основном это научно-культурные деятели, спортсмены, артисты, послы чемпионата, министры, депутаты Госдумы РФ и Госсовета РТ. Помимо пресс-конференций будет организована телетрансляция всех матчей чемпионата по футболу.

За период работы пресс-центра совместно с коллегами из МИА «Россия сегодня» планируется организовать видеомосты со всеми городами-организаторами ЧМ.

В презентационной зоне региона совместно с Госкомитетом по туризму РТ для журналистов будут проводиться более 35 интерактивных программ. Это мастер-классы по народному прикладному искусству, выступления фольклорных ансамблей и творческих коллективов.

Здесь же будут выдавать сувенирную продукцию и буклеты. Будут организованы стенд Татарского книжного издательства и фотовыставки, посвященные истории татарстанского футбола.

В период работы пресс-центра запланировано более 40 экскурсионных программ. Для журналистов будут организованы бесплатные экскурсии по основным туристическим точкам Татарстана: Казанский Кремль, остров-град Свияжск, древний город Болгар и так далее. Все экскурсии будут переводится на иностранные языки.

Для журналистов предусмотрены ежедневные бесплатные горячие обеды (в 12.00) и ужины (в 17.00).

«Основная наша задача – создать максимально комфортные условия для пребывания и работы наших коллег-журналистов. У нас дружная единая команда, состоящая из наших сотрудников и наших коллег из Москвы – представителей МИА "Россия сегодня". Все они с большим опытом работы в медиаотрасли. А в качестве волонтеров мы привлекли студентов основных вузов республики со знанием иностранных языков», – пояснила Ахметова.

Казанский пресс-центр доступен для маломобильных групп. Он находится на первом этаже, на входе имеются пандусы. Для обеспечения безопасности на входе установлены интроскопы и рамки металлодетектора.

Городской пресс-центр ЧМ-2018 в Казани будет работать с 13 июня по 16 июля без выходных с 10.00 до 23.00, а в дни проведения матчей – до 2.00.