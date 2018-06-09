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Фото: УФСИН РФ по РТ
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Казанской колонии №18 выбрали лучшего повара, швею и сварщика, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.
Конкурс профмастерства «Лучший по профессии» прошел в исправительной колонии №18 в Казани.
За звание лучшего оператора швейного оборудования боролись самые подготовленные по этой специальности осужденные. Заключенные доказывали свои навыки в теоретической и практической части. За 45 минут участники должны были сшить штаны к комплекту спецодежды «Буран».
В кулинарном конкурсе поварам нужно было сварить самый лучший гороховый суп. За соблюдением технологического процесса готовки строго следило жюри.
Лучшего электрогазосварщика оценивали по качеству и филигранности соединения двух металлических труб.
Победителей поздравил лично начальник колонии и вручил им почетные дипломы «Лучший по профессии».
В исправительных учреждениях Татарстана успешно функционируют 9 профессиональных училищ. Здесь осужденные могут получить образование по 43 специальностям, востребованным на рынке труда
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