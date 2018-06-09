Порошенко рассказал о флаге Украины, который поднимут над Севастополем

Украинский лидер заявил о своей уверенности в том, что город вернется под юрисдикцию его страны.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн. Об этом он написал в своем Twitter’е.

При этом Порошенко отметил: «Славный наследник древнего Херсонеса, героический Севастополь – это украинский город». Свою запись он сопроводил хэштегами #КримЦеУкраїна и #CrimeaIsUkraine.

К посту прикреплено изображение с надписью: «С Днем города Севастополь!». День города в Севастополе традиционно отмечают во вторую субботу июня.