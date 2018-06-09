В Татарстане введена почти половина запланированного на этот год жилья

По программе социальной ипотеки возведены 103 дома на 2 тысячи 807 квартир.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). По данным на 8 июня, в Татарстане введены в эксплуатацию 1 млн 126,3 тыс. кв. м жилья. Это составляет 46,9 процента от плана и 113,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В том числе по программе социальной ипотеки возведены 103 дома на 2 тыс. 807 квартир площадью 152,9 тыс. кв. м.

Из запланированных в рамках программы арендного жилья 182 домов введены 62 индивидуальных дома в Алькеевском, Апастовском, Мензелинском и Сабинском районах. Продолжаются работы на трех многоквартирных домах на 365 квартир в Иннополисе. Кроме того, ведется строительство 111 индивидуальных домов в семи районах республики, отметил докладчик.

Из 177 возводимых в рамках инвестиционной программы текущего года в высокой степени готовности находятся 80, в средней степени готовности – 65, в низкой степени готовности – 32.

По словам Файзуллина, в 2018 году предполагается в рамках улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан обеспечить жильем 165 семей. К 7 июня сертификаты получили 46 многодетных семей, 12 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, 24 вынужденных переселенца и три переселенца из регионов Крайнего Севера. Кроме того, единовременные денежные выплаты перечислены троим ушедшим в отставку военным, добавил министр.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.