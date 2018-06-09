В Елабужском Казанско-Богородицком монастыре создают музей истории

Организаторы музея просят горожан помочь в сборе информации и экспонатов.

(Елабуга, 9 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году Елабужский Казанско- Богородицкий монастырь отмечает 150-летний юбилей. Основанная по инициативе местного купца Григория Стахеева обитель пережила на своем веку немало испытаний и трудностей. Чтобы сохранить эту историю, в монастыре решили создать музей.

Проект Елабужского монастыря выиграл в конкурсе грантов Фонда Президента России в номинации «Сохранение исторической памяти». В монастыре будут рады любой помощи при сборе материалов. Это могут быть как предметы, так или иначе связанные с монастырем, так и рассказы очевидцев или родственников монахинь.

«Елабужский Казанско-Богородицкий монастырь пережил как периоды процветания, так и периоды спада. Обитель была крупнейшей в Вятской епархии. В лучшие времена здесь обитали до 300 монахинь, но после революции монастырь закрыли, а монахинь репрессировали. История нашего монастыря богата событиями, и мы должны ее сохранить», – заметил старший священник Казанско-Богородицкого женского монастыря иерей Илья Кривов.

После закрытия монастыря территория использовалась под склады Горсовета, а в годы Великой Отечественной войны здесь находился лагерь военнопленных. По словам краеведа Джаудата Галимова, в годы войны здесь их жило более 10 тыс., в основном это были немцы и австрийцы. Рассказывая про историю обители, он заметил, что это был не просто женский, а именно девичий монастырь, и показал старинное письмо с печатью.

Монашеская жизнь в монастыре возродилась в середине 1990-х годов. В 2012-м заново отстроили его главную святыню – храм Казанской иконы Божией Матери. Правда, новый собор – только уменьшенная копия разрушенного.

В рамках проекта планируется провести творческие конкурсы среди школьников и студентов, а также создать отряд волонтеров, которые будут помогать благоустраивать территорию и старые сооружения монастыря. Сейчас проходит конкурс среди воспитанников художественных школ и студентов на лучший рисунок с видами монастыря и лучший макет храма.

Торжества по случаю юбилея обители состоятся 9 сентября этого года.