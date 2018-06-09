Банк «Аверс» снизил ставки по кредитам

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Банк «Аверс» снизил ставки по розничным кредитам. В среднем по потребительским кредитам ставки снижены на 1 процентный пункт, а по ряду ипотечных программ — на 0,5 процентного пункта.
«Наш Банк сохранил для клиентов все преимущества своих программ кредитования, включая индивидуальный подход в принятии решения по кредиту. Снижение ставок будет актуально для многих клиентов в решении жилищного вопроса и в преддверии летнего сезона с его затратами на отпуска и ремонты», — комментирует снижение ставок по кредитам начальник управления розничного бизнеса Марина Якубова.
Теперь оформить потребительский кредит в Банке «Аверс» можно по ставке от 11,5 процента до 15 процентов годовых. Сумма кредита может быть от 50 тысяч рублей до 5 млн рублей, а срок кредитования от 1 года до 5 лет. Кроме того, по программе «Пора действовать» можно оформить кредит на любые цели под залог недвижимости и на срок до 20 лет.
Кредит на покупку готового или строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечного кредита другого банка сейчас в Банке «Аверс» можно получить по ставке от 9,25 процента годовых, а на приобретение парковочных мест — от 7,9 процента годовых. Максимальная процентная ставка по основным ипотечным кредитам составляет 11,25 процента годовых в зависимости от категории объекта недвижимости, сумма кредита — от 300 тысяч рублей до 15 млн рублей, а срок кредитования — от 1 года до 20 лет.
Процентные ставки по кредитам указаны при оформлении добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков. Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиям к заемщикам и необходимым документам можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.
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