Футбольные фанаты могут получить «паспорт болельщика» в четырех пунктах Казани

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Паспорт болельщика в Казани выдают в трех центрах, а дополнительный появится у стадиона «Казань Арена». Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.
Он напомнил, что для посещения игр фанатам понадобится не только билет на матч, но и паспорт болельщика. Его можно получить в трех пунктах в Казани, главный из которых находится в ТРЦ «Родина», второй — на Кремлевской набережной, 9, а дополнительный офис работает на Четаева, 10. В день матча с 9 утра будет развернут дополнительный центр у стадиона «Казань Арена».
«Болельщики, не успевшие приобрести билеты или распечатать их, смогут воспользоваться услугами главного билетного центра FIFA Казань, который расположен на Кремлевской набережной. Центр работает семь дней в неделю с 10:00 до 20:00, а в дни матча он откроется за три часа до начала игры и завершит свою деятельность по окончании матча», — сказал Фаттахов.
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