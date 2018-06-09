Россельхознадзор РТ нашел нарушения в свиноводческих хозяйствах на 639 тысяч рублей

Для профилактики африканской чумы свиней специалисты управления проверили свиноводческие хозяйства и предприятия.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). После проверок свиноводческих предприятий Татарстана Управление Россельхознадзора по РТ возбудило 130 дел об административных правонарушениях и наложило штрафы на 639,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году специалисты управления проверили 25 свиноводческих хозяйств и предприятий по убою и переработке продукции свиноводства, а также 136 мест реализации этой продукции и предприятий общественного питания.

Для недопущения заноса вируса африканской чумы свиней из неблагополучных регионов России на постах ГИБДД в республике досмотрено 346 автотранспортных средств, перевозящих поднадзорные грузы. Выявлено и пресечено 38 случаев перевозки поднадзорных грузов без ветеринарных документов. В том числе так перевозились 1539 голов сельскохозяйственных животных и птиц, 9,48 т продукции животного происхождения. Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. Наложены штрафы на общую сумму 66,8 тыс. рублей.

Кроме того, проведен отбор биологического материала от всех 1453 отстреленных и 15 павших на территории республики кабанов и 2978 домашних свиней. Лабораторные исследования не выявили наличия возбудителя АЧС.