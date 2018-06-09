Закроется для движения ж/д переезд на 764-м км перегона Зеленый Дол – Васильево

Переезд закроется для движения транспорта из-за ремонтных работ.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Татарстане железнодорожный переезд на 764-м км перегона Зеленый Дол – Васильево закроется с 10 июня для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

На железнодорожном переезде планируется проведение ремонтных работ. О возобновлении движения автотранспорта через переезд будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе.