В Болгаре стартовал этап фестиваля «Алтын калэм» — «Золотое перо»

В 2018 году впервые в истории конкурса применяется новая практика отбора финалистов.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Болгаре стартовал зональный этап республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» – «Золотое перо», пишет газета «Новая жизнь».

В текущем году впервые в истории конкурса применяется новая практика отбора финалистов. Участвовать в зональных этапах могут все желающие. В Болгаре собралось более 30 школьников 5 – 10-х классов из Алексеевского, Алькеевского, Чистопольского, Дрожжановского и Спасского районов.

Спасский район представили 12 человек. Всем участникам предстояло пройти два тура испытаний. Первый этап включал индивидуальное собеседование с членами жюри. Конкурсант должен был представить свое портфолио с перечнем публикаций и личных достижений. Вторая часть конкурса включала выполнение практических работ. Участники работали в разных направлениях журналистики – русскоязычная, татароязычная печать, радио-, телевещание, мультимедийное пространство.

Члены жюри отметили, что несмотря на волнение все участники справились с заданиями.

Зональные этапы также пройдут в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани.

Финал конкурса состоится на борту теплохода «Очарованный странник» с 10 по 14 июля. Победители фестиваля получат право обучения на бюджете в Казанском федеральном университете по специальности «Журналистика» на русском и татарском языках, а также «Журналистика» по профилю «Новые национальные медиа».