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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Татарстане выдано более 33 тыс. электронных больничных. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба главы республики.
Проект по внедрению электронных листков нетрудоспособности запустили в Татарстане в пилотном формате в июле прошлого года на платформе ведомственной системы Фонда социального страхования РФ. В апреле 2018 года проект был внедрен во всех медицинских организациях РТ. В мае почти 20 процентов больничных были выданы в электронном виде.
Всего время реализации проекта больницы Татарстана выдали более 33 тыс. электронных листков нетрудоспособности. Из них 17 тысяч — в мае этого года. Среди районов в этом направлении лидируют Атнинский, Буинский и Лаишевский, рассказал Шайхутдинов.
Проект направлен на популяризацию электронных листков нетрудоспособности среди работодателей и граждан, отметил министр информатизации РТ.
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