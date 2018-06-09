Болельщики раскупили 120 000 дополнительных билетов на ЧМ-2018

На текущее время на сайте FIFA.com/bilet остается доступным ограниченное количество билетов.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). 120 000 дополнительных билетов на ЧМ-2018 были распроданы в первые часы продаж, сообщает пресс-служба FIFA.

В текущее время остается доступным ограниченное количество билетов. С сентября 2017 года среди болельщиков со всего мира было распределено 2, 5 млн единиц. Продажи на сайте FIFA.com/bilet будут продолжатся до 15 июля.

Наличие билетов можно уточнить в специальном разделе на сайте, ориентируясь по цветовым индикаторам (красный, желтый, зеленый), которые показывают доступность билетов в данный момент времени.

Организаторы обращают напоминают футбольным болельщикам, что единственным официальным ресурсом по продаже является FIFA.com/bilet. Билеты, купленные на сторонних ресурсах, автоматически аннулируются, а их владельцам будет запрещен вход на стадион.