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Татар-информ

9 июня 2018, 13:10

Спорт

Болельщики раскупили 120 000 дополнительных билетов на ЧМ-2018

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На текущее время на сайте FIFA.com/bilet остается доступным ограниченное количество билетов.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). 120 000 дополнительных билетов на ЧМ-2018 были распроданы в первые часы продаж, сообщает пресс-служба FIFA. 

В текущее время остается доступным ограниченное количество билетов. С сентября 2017 года среди болельщиков со всего мира было распределено 2, 5 млн единиц. Продажи на сайте FIFA.com/bilet будут продолжатся до 15 июля. 

Наличие билетов можно уточнить в специальном разделе на сайте, ориентируясь по цветовым индикаторам (красный, желтый, зеленый), которые показывают доступность билетов в данный момент времени.

Организаторы обращают напоминают футбольным болельщикам, что единственным официальным ресурсом по продаже является FIFA.com/bilet. Билеты, купленные на сторонних ресурсах, автоматически аннулируются, а их владельцам будет запрещен вход на стадион.

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