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Татар-информ

9 июня 2018, 13:18

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Уткин будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на «Первом канале»

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Известный комментатор подчеркнул, что не мог «проехать мимо такого события у себя на родине».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Спортивный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира по футболу на «Первом канале». Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Сам Уткин заявил, что ему очень не хотелось «проехать мимо такого события у себя на родине».

«Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы еще пропустил чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», – подчеркнул комментатор.

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