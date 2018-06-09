Минниханову презентовали обновленную по программе капремонта пожарную машину

В 2018 году по республиканской программе капитального ремонта планируется отремонтировать 36 пожарных автомобилей.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Президенту РТ Рустаму Минниханову презентовали пожарную машину, обновленную по республиканской программе капремонта пожарно-спасательной техники. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На капитальный ремонт пожарной автоцистерны, которой более 20 лет, было направлено более 2 млн рублей. Автомобиль обновили специалисты набережночелнинской компании «Сигналдортранс».

Программа капремонта пожарно-спасательной техники стартовала в этом году по инициативе главы республики. По программе планируется обновить пожарные автомобили на шасси «КАМАЗ». В 2018 году на ремонт 36 автомобилей выделено 80 млн рублей. В следующем году планируется отремонтировать 43 автомобиля, в 2020 году — 6 автомобилей.