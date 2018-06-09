В Нурлате 50 многодетных семей получили земельные участки

В «Молодежном» планируется выделить еще 340 участков молодым семьям.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Пятьдесят семей в Нурлате получили участки в новом микрорайоне «Молодежный», пишет местная газета «Дружба».

На данный момент готовы документы еще для трех семей – Галимовых, Алексашкиных, Калуковых. Алексей и Алия Алексашкины родили третьего ребенка в 2015-м. Уже в этом году семья планирует огородить свою территорию на земельном участке и разбить огород. В ближайшем будущем супруги приступят к строительным работам.

Микрорайон «Молодежный» располагается на территории в 67 га и находится между микрорайоном железнодорожников и Нижним Нурлатом.

В новом микрорайоне предусмотрены места под школу, детский сад и магазины. По словам председателя палаты земельных и имущественных отношений Фаниса Рахматуллина, в дальнейшем по различным программам сюда проведут электричество, воду и газ, а также обустроят дороги.

В «Молодежном» планируется выделить еще 340 участков молодым семьям.

Всего программой предоставления земельных участков многодетным семьям в Нурлатском районе воспользовались 749 семей. Еще 102 семьи ждут своей очереди.