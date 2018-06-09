В Нурлате 50 многодетных семей получили земельные участки

Рекомендуем
Фото: nurlat-tat.ru
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Пятьдесят семей в Нурлате получили участки в новом микрорайоне «Молодежный», пишет местная газета «Дружба».
На данный момент готовы документы еще для трех семей – Галимовых, Алексашкиных, Калуковых. Алексей и Алия Алексашкины родили третьего ребенка в 2015-м. Уже в этом году семья планирует огородить свою территорию на земельном участке и разбить огород. В ближайшем будущем супруги приступят к строительным работам.
Микрорайон «Молодежный» располагается на территории в 67 га и находится между микрорайоном железнодорожников и Нижним Нурлатом.
В новом микрорайоне предусмотрены места под школу, детский сад и магазины. По словам председателя палаты земельных и имущественных отношений Фаниса Рахматуллина, в дальнейшем по различным программам сюда проведут электричество, воду и газ, а также обустроят дороги.
В «Молодежном» планируется выделить еще 340 участков молодым семьям.
Всего программой предоставления земельных участков многодетным семьям в Нурлатском районе воспользовались 749 семей. Еще 102 семьи ждут своей очереди.
Семилетняя девочка скончалась в больнице спустя сутки после реанимации.
Представители ТНВ пообещали перевести на татарский язык большую часть контента федерального телеканала «Карусель».
С помощью кодового слова «Айданафутбол» жители могут поделиться своей историей в соцсетях.
Девочку доставили в четверг, 7 июня, в приемный покой детской больницы КДМЦ в состоянии «клинической смерти».
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Заявку на участие в состязаниях подали более 200 борцов из 42 стран мира.
В 2018 году впервые в истории конкурса применяется новая практика отбора финалистов.
Министр сельского хозяйства и продовольствия напомнил о важности минеральных удобрений для увеличения урожая.
Ребенок был доставлен в лечебное учреждение 7 июня в состоянии «клинической смерти».
Контролирующие органы должны жестко отслеживать качество работ и материалов, напомнил лидер республики.
Цены на молоко не должны быть заниженными, подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ.
В настоящее время городской пресс-центр полностью готов к предстоящему мундиалю.
В «Молодежном» планируется выделить еще 340 участков молодым семьям.
В пенитенциарном учреждении прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».
В мае этого года 18 процентов больничных в республике были выданы в электронном виде.
Впервые Анджей Бобовски посетил матчи мундиаля в далеком 1978 году.
По программе социальной ипотеки возведены 103 дома на 2 тысячи 807 квартир.
В дни матчей дополнительные центры выдачи Fan ID будут работать у стадиона «Казань Арена».
В 2018 году по республиканской программе капитального ремонта планируется отремонтировать 36 пожарных автомобилей.
09 июняДмитрий Туманов: «На нашего российского ребенка обрушилась беспощадная, всерастлевающая субкультура англосаксов»