В Казань приедет фанат из Польши, не пропустивший ни одного чемпионата мира по футболу за 40 лет

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: кадр из видео
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Казань на чемпионат мира по футболу 2018 года приедет 78-летний болельщик сборной Польши Анджей Бобовски, который не пропускал ни одного мундиаля с 1978 года. Об этом сообщает The New York Times.
Бобовски, более известный как Бобо или «Король польских фанатов», уверен, что в Казани его ожидает «королевский прием» — об этом ему сказали фанаты, которых он встречал на предыдущих турнирах. «Сначала я поеду на матч против Сенегала в Москву — он пройдет на стадионе „Спартак“. Потом я полечу в Казань, а оттуда — в Волгоград. Я действительно мечтаю о том, что сборная Польши сыграет в финале чемпионата мира против команды России», — отметил 78-летний любитель футбола.
Бывший строитель посетил свой первый мундиаль 40 лет назад: тогда, в 1978 году он отправился на чемпионат мира в Аргентину. С тех пор Бобовски видел 135 матчей чемпионата мира. На клубном уровне «Король польских фанатов» поддерживает варшавскую «Легию», а на матчи мундиаля он приезжает в поистине королевском облачении: мужчина будет носить пальто в польских красно-белых цветах с белым орлиным гребнем на спине. Под пальто он надевает фрак, рубашку, брюки и бабочку в красном цвете. На голове — мягкая золотая корона, украшенная значками турниров и его прозвищем.
Сборная Польши проведет в столице Татарстана один матч группового этапа — 24 июня поляки на «Казань-Арене» сыграют против команды Колумбии. Специалисты называют этот матч игрой за первое место в группе H.
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