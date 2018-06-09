В казанских парках и скверах в День России пройдет акция «Красная гвоздика»

Казанцы 11 и 12 июня смогут за любое пожертвование получить значок «Красная гвоздика» в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Всероссийская акция «Красная гвоздика» пройдет 11 и 12 июня в казанских парках и скверах, сообщают организаторы мероприятия.

Каждый человек, принимающий участие в акции, за любое пожертвование сможет получить значок «Красная гвоздика» и помочь казанским ветеранам.

Волонтеры будут раздавать значки 11 июня с 11 до 13 часов в парке Горького и Крылья Советов. В День России, 12 июня, с 11 до 17 часов жители и гости города смогут за пожертвование получить значок «Красная гвоздика» в парках Горького, «Крылья Советов», Урицкого и Горкинско-Ометьевском лесу.

С 1 мая по 22 июня Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Центра развития добровольчества РТ в парках и скверах проходит Всероссийская акция «Красная гвоздика».