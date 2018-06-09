Инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Чоловского в Менделеевске.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Год условно получил 24-летний житель Татарстана, который избил инспектора ГИБДД, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



В октябре прошлого года на улице Чоловского в Менделеевске инспектор ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль. Пьяный водитель авто устроил потасовку и несколько раз ударил кулаком инспектора ДПС. Избитый сотрудник Госавтоинспекции упал на землю и сломал правый локоть.

Дебошира задержали. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Свою вину молодой человек полностью признал.

Суд назначил хулигану наказание в виде одного года условно с испытательным сроком в один год.