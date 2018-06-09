В Альметьевске прошла военизированная эстафета «Тропа мужества»

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Фото: Пресс-служба Главы Альметьевского муниципального района РТ
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялась общегородская военизированная эстафета «Тропа мужества» на Кубок главы Альметьевского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие такого масштаба состоялось в районе впервые и собрало 125 школьников, юнармейцев, студентов. Участники прошли 11 испытаний на двухкилометровом маршруте. Среди них были стометровка по ровной местности, преодоление зараженной местности в противогазах, стрельба из пневматической винтовки, эвакуация «раненого» и многое другое.
На территории «Экстрим парка» работала полевая кухня: участникам и их родителям, пришедшим поддержать своих детей, предлагали гречневую кашу с тушенкой, компот, дарницкий хлеб.
Первое место завоевали сразу две команды – Альметьевский физкультурный техникум и школа № 25. Второе место поделили школа № 13 и Альметьевский политехническим техникум. Третье место досталось командам школы №7 и Альметьевского медицинского техникума.
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