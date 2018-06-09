Минниханов примет в Кремле экс-футболистов «Рубина» Рыжикова и Карадениза

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Как стало известно ИА «Татар-информ», Президент Татарстана Рустам Минниханов 14 июня примет в Казанском Кремле экс-футболистов «Рубина» Сергея Рыжикова и Гекдениза Карадениза.
Минниханов проведет чествование легендарных для казанского клуба игроков, которые по окончании сезона покинули «Рубин». Напомним, Гекдениз Карадениз принял решение завершить карьеру футболиста после десяти лет в Казани. После прощального матча в столице Татарстана турок был удостоен ордена «За заслуги перед РТ». Рыжиков не стал подписывать новый контракт с клубом и покинул «Рубин» на правах свободного агента. Ворота казанской команды голкипер защищал на протяжении десяти лет. Прощальный матч Рыжикова прошел на базе «Рубина» — команда друзей вратаря обыграла сборную фанатов казанского клуба.
Именно с личностями Карадениза и Рыжикова связаны главные успехи «Рубина»: до недавних пор два этих игрока были последними футболистами команды, которые застали чемпионство 2008 года. Вместе с «рубиновыми» игроки дважды становились чемпионами России (2008, 2009), выигрывали Кубок (2011/2012) и Суперкубок страны (2010, 2012), обыгрывали «Барселону», «Челси» и другие европейские топ-клубы. И Карадениз, и Рыжиков в будущем не исключили возвращения в «Рубин» в качестве тренеров — в настоящее время оба учатся на тренерскую категорию.
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