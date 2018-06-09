«Билайн» расширяет программу Trade-in

В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о расширении акции Trade-in (трейд ин). Теперь она доступна в более чем 2400 салонах «Билайн» в 564 городах России.

В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung.

Помимо скидки на стоимость выкупа, «Билайн» предоставляет всем участникам акции дополнительное снижение цены в размере 5 000 рублей на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X и в размере 10000 на покупку Samsung Galaxy S9/S9 Plus.

Юрий Смагаринский, вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом»: «Собственная сеть офисов продаж „Билайн“ стремительно расширяется и становится ближе и доступней потребителям. Запуск программы Trade-in по всей сети продаж дает еще больше возможностей для наших клиентов приобрести новинки ведущих мировых производителей смартфонов на самых выгодных условиях».

Согласно статистике, клиенты салонов «Билайн» чаще всего сдавали смартфоны Apple iPhone 5S (30 процентов), Apple iPhone 6 (25 процентов) и Apple iPhone 6s (23 процента), а приобретали Apple iPhone 8 (35 процентов)/8 Plus (25 процентов) и Apple iPhone Х (17 процентов). При этом 71 процент всех сделок по акции совершен в Москве. Помимо столицы в ТОП-3 городов-участников входят г. Оренбург и г. Лобня.

Впервые акция стартовала в декабре 2017 года и вызвала большой интерес у клиентов. В начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung.

Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация и условия акции доступны на beeline.ru.