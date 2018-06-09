Власти Казани отменили спецпропуска для жителей «последней мили» у «Казань Арены»

Рекомендуем
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Власти Казани отказались от идеи выдавать спецпропуска для въезда в зону «последней мили» ЧМ-2018 в дни футбольных матчей в Казани. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.
Он напомнил, что 7 мая на «Казань Арене» прошла генеральная репетиция ЧМ-2018 — тестовый матч «Рубин» — «Уфа». В это время была отработана схема выдачи пропусков для беспрепятственного выезда жителей домов на 69-м квартале и квартале 69а. Фаттахов сказал, что выдача спецпропусков не оправдала себя, и поэтому их решили отменить.
«Внимательно изучив 69-й квартал и квартал 69а, мы попробовали на тестовом матче сделать круговое движение, чтобы был не один въезд в этот квартал, чтобы жители могли более комфортно заезжать. Столкнулись с тем, что этим правом поворота и этим круговым движением решили воспользоваться все остальные жители. Сложно проинформировать всех, поэтому всем казалось, что они могут чуть поближе подъехать к стадиону. Случилась большая серьезная пробка на этом участке, в связи с этим принято решение вернуться к варианту, в рамках которого мы работали на Кубке конфедераций с учетом того, что у нас и не было особых жалоб от населения», — поделился Дамир Фаттахов.
Он отметил, что у жителей домов рядом с «Казань Ареной» есть возможность добраться через дворы и внутриквартальные проезды, хотя это чуть сложнее.
За четыре часа до матча начинает действовать ограничение движения и открываются парковки для клиентских групп. Через два часа после матча ограничение движения снимается.
Кроме того, по рекомендации FIFA места парковок личного транспорта организуются на расстоянии от 800 до 1500 метров от внешнего периметра стадиона. Поэтому болельщики могут оставить автомобили на девяти перехватывающих парковках: ТЦ «Леруа Мерлен», «Тандем», Дворец единоборств «Ак Барс», крытый паркинг «Татнефть Арена», «Мега», «Южный», «Максидом».
Следующая новость
Инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Чоловского в Менделеевске.
Чествование легендарных игроков казанского клуба Президент Татарстана проведет 14 июня.
В Национальной библиотеке прошла творческая встреча и презентация нового романа писательницы «Дети мои».
Основатель «Созвездие – Йолдызлык» резко осудил принципы работы нидерландского проекта The Voice, представленного в России шоу «Голос».
В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung.
Схема проезда с круговым движением, опробованная во время тестового матча 7 мая, не оправдала себя.
Для жителей города выступит уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо».
На территории возле Центра семьи «Казан» будет работать медицинский центр.
Нурсултан Назарбаев приедет в Республику Татарстан для проведения встреч, обсуждений по дальнейшему сотрудничеству.
Мужчина на весельной лодке заплыл на остров, но не смог вернуться домой из-за поднявшегося сильного ветра и высокой волны.
К 1 июня выпущено еще 20 гидов (студентов КФУ) со знанием фарси, которые смогут сопровождать гостей и болельщиков из Ирана.
Отличительной особенностью Казани как города-организатора ЧМ-2018 станет второй экран на Фестивале болельщиков FIFA.
Алексей Абрамов сообщил о ближайших планах ведомства, цифровых нововведениях и отношении ведомства к бизнесу.
По словам основателя фестивального движения, в 2018 году из крупных предприятий республики только «Татнефть» оказала поддержку «Созвездию».
Пожилая женщина зашла в лесопосадку рядом с вещевым рынком «Новая Тура» и не смогла выбраться на дорогу.
Операторы круглосуточной горячей линии принимают звонки на русском и английском языках.
Генпродюсер республиканского фестивального движения назвал годовой бюджет «мечты».
09 июняДмитрий Туманов: «На нашего российского ребенка обрушилась беспощадная, всерастлевающая субкультура англосаксов»