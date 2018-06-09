Власти Казани отменили спецпропуска для жителей «последней мили» у «Казань Арены»

Схема проезда с круговым движением, опробованная во время тестового матча 7 мая, не оправдала себя.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Власти Казани отказались от идеи выдавать спецпропуска для въезда в зону «последней мили» ЧМ-2018 в дни футбольных матчей в Казани. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

Он напомнил, что 7 мая на «Казань Арене» прошла генеральная репетиция ЧМ-2018 — тестовый матч «Рубин» — «Уфа». В это время была отработана схема выдачи пропусков для беспрепятственного выезда жителей домов на 69-м квартале и квартале 69а. Фаттахов сказал, что выдача спецпропусков не оправдала себя, и поэтому их решили отменить.

«Внимательно изучив 69-й квартал и квартал 69а, мы попробовали на тестовом матче сделать круговое движение, чтобы был не один въезд в этот квартал, чтобы жители могли более комфортно заезжать. Столкнулись с тем, что этим правом поворота и этим круговым движением решили воспользоваться все остальные жители. Сложно проинформировать всех, поэтому всем казалось, что они могут чуть поближе подъехать к стадиону. Случилась большая серьезная пробка на этом участке, в связи с этим принято решение вернуться к варианту, в рамках которого мы работали на Кубке конфедераций с учетом того, что у нас и не было особых жалоб от населения», — поделился Дамир Фаттахов.

Он отметил, что у жителей домов рядом с «Казань Ареной» есть возможность добраться через дворы и внутриквартальные проезды, хотя это чуть сложнее.

За четыре часа до матча начинает действовать ограничение движения и открываются парковки для клиентских групп. Через два часа после матча ограничение движения снимается.

Кроме того, по рекомендации FIFA места парковок личного транспорта организуются на расстоянии от 800 до 1500 метров от внешнего периметра стадиона. Поэтому болельщики могут оставить автомобили на девяти перехватывающих парковках: ТЦ «Леруа Мерлен», «Тандем», Дворец единоборств «Ак Барс», крытый паркинг «Татнефть Арена», «Мега», «Южный», «Максидом».