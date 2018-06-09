Мужчина на весельной лодке заплыл на остров, но не смог вернуться домой из-за поднявшегося сильного ветра и высокой волны.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). С острова под Набережными Челнами спасли мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

9 июня около двух часов ночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от мужчины, который просил о помощи. Потерпевший рассказал, что уплыл на весельной лодке на остров, расположенный напротив городского пляжа Набережных Челнов. Из-за сильного ветра и высокой волны самостоятельно вернуться обратно не может.

На спасение мужчины выдвинулись оперативная группа местного ПСГ и спасатели ЗПСО №6 на лодке «Бомбардир».

Потерпевшего в рыжем спасательном жилете обнаружили в двух километрах от челнинского пляжа на острове. Мужчину доставили на берег. От медицинской помощи спасенный отказался.