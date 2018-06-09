Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Камских Полянах впервые состоялся книжный фестиваль «Библиотека без границ», сообщают организаторы события.

На фестиваль, который прошел в сквере «Молодежный», собрались многие жители Камских Полян, а также гости поселка. Посетители сквера смогли поучаствовать в мастер-классах, викторинах и конкурсах с участием литературных героев.

В сквере также функционировал читальный зал под открытым небом. Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы. Здесь же расположились фотоинсталляции и книжно-иллюстративные экспозиции, посвященные истории Камских Полян.

Участникам литературного конкурса «Украсим мир стихами» вручили благодарственные письма, отметили самый читающий класс и самую читающую семью, поприветствовали местных поэтов, а в качестве памятного подарка всем вручили книги.

На сцене амфитеатра состоялся праздничный концерт с участием юных артистов.