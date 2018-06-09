(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Камских Полянах впервые состоялся книжный фестиваль «Библиотека без границ», сообщают организаторы события.
На фестиваль, который прошел в сквере «Молодежный», собрались многие жители Камских Полян, а также гости поселка. Посетители сквера смогли поучаствовать в мастер-классах, викторинах и конкурсах с участием литературных героев.
В сквере также функционировал читальный зал под открытым небом. Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы. Здесь же расположились фотоинсталляции и книжно-иллюстративные экспозиции, посвященные истории Камских Полян.
Участникам литературного конкурса «Украсим мир стихами» вручили благодарственные письма, отметили самый читающий класс и самую читающую семью, поприветствовали местных поэтов, а в качестве памятного подарка всем вручили книги.
На сцене амфитеатра состоялся праздничный концерт с участием юных артистов.
Следующая новость
В городе стартовали трехмесячные бесплатные курсы, организованные Минэкономики РТ и КФУ.
Для книголюбов были представлены художественная, научно-популярная и детская литература, а также журналы.
В заявлении мэрии подчеркивается, что отзыв рейтинга не связан с экономическим или финансовым положением города.
Участники преодолевали стометровку по ровной местности, стреляли из пневматической винтовки, эвакуировали «раненого» и делали многое другое.
Для профилактики африканской чумы свиней специалисты управления проверили свиноводческие хозяйства и предприятия.
Мероприятие приурочено к открытию новой аллеи, по которой болельщики, гости и жители Казани будут проходить на площадку фестиваля болельщиков.
По информации агентства, решение принято по коммерческим причинам.
Спортивный старт серии Timerman пройдет 10 июня в Альметьевске.
В реализации проекта примут участие девять ученых из Казанского университета.
Дипломы и награды руководителям отличившихся муниципалитетов вручил Президент Татарстана.
Злоумышленники пытались склонить старшину присяжных к вынесению оправдательного вердикта в отношении троих участников группировки «Грязь».
Акция «Казань против рака груди» прошла в торговом центре в пятый раз.
09 июня«"Философия" региональной схемы обращения с отходами – минимизация объемов ТКО, подлежащих захоронению»
09 июняДмитрий Туманов: «На нашего российского ребенка обрушилась беспощадная, всерастлевающая субкультура англосаксов»