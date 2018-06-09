В Казани к ЧМ-2018 подготовили 100 гидов со знанием семи языков

К 1 июня выпущено еще 20 гидов (студентов КФУ) со знанием фарси, которые смогут сопровождать гостей и болельщиков из Ирана.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). За два года в Казани к ЧМ-2018 подготовлено около 100 гидов по семи языковым направлениям: итальянский, испанский, китайский, французский, немецкий, арабский и персидский. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

Часть из них была задействована в приеме туристических групп в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году.

«Дополнительно в этом году совместно с Институтом международных отношений, истории и востоковедения КФУ были организованы курсы экскурсоводов для студентов, изучающих фарси. В результате, к 1 июня выпущено еще 20 студентов-гидов, которые смогут сопровождать гостей и болельщиков из Ирана», — добавил Фаттахов.

20 июня в Казани сыграют сборные Ирана и Испании.