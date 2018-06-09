Сотрудникам KASTAMONU стало доступно бесплатное второе высшее образование

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(Елабуга, 9 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Резидент ОЭЗ «Алабуга» – компания KASTAMONU дает возможность своим сотрудникам получить бесплатно второе высшее образование. Программа стартовала два года назад, а в июне этого года дипломы получат первые участники, сообщают в пресс-службе компании.
Первая группа студентов прошла обучение по образовательной программе «Техника и технология производства древесных плит и древесно-полимерных композитов» на базе Казанского национального исследовательского технологического института.
«Наличие сложного производства требует от персонала специальных знаний и компетенций. И планомерно работая над развитием кадрового потенциала, повышением его квалификации, мы тем самым создаем мощную платформу из высококвалифицированных специалистов, которая обеспечивает стабильное и эффективное развитие нашего предприятия», – отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч.
Проект стартовал в 2016 году. В первый год обучения университет выделил квоту на 5 мест: была набрана группа обучающихся из руководящих сотрудников KASTAMONU. Во второй учебный год квота была увеличена до 9 человек. На этот раз студентами стали и руководители, и инженеры, и мастера производства, среди обучающихся есть и елабужане. А в этом году квота составит 10 мест, планируется расширить круг обучающихся и задействовать всех желающих, включая «синих воротничков», сообщили сегодня в компании.
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