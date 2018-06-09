Президент Казахстана посетит Казань в Ураза-байрам

Нурсултан Назарбаев приедет в Республику Татарстан для проведения встреч, обсуждений по дальнейшему сотрудничеству.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Казань приедет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Планируется, что Назарбаев посетит Республику Татарстан 15 июня для проведения встреч, обсуждений по дальнейшему сотрудничеству.

У Казахстана и Татарстана тесные взаимоотношения. Год назад, в День России, Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Нурсултану Назарбаеву орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». В Казани есть улица, названная в его честь.

В конце апреля в Казани презентовали книгу Президента Республики Казахстан «Эра Независимости». Книга Назарбаева – это история становления независимого Казахстана, история успехов и проблем, с которыми пришлось столкнуться государству.

На презентации книги председатель национально-культурной автономии казахов в Республике Татарстан Сагит Джаксыбаев отметил, что у Татарстана и Казахстана особые отношения. Народы двух республик объединяют экономические, политические и культурные отношения. «Наши плодотворные отношения – это результат взаимного понимания и сотрудничества наших президентов Рустама Минниханова и Нурсултана Назарбаева», – сказал он.

