Президент Казахстана посетит Казань в Ураза-байрам

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Казань приедет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.
Планируется, что Назарбаев посетит Республику Татарстан 15 июня для проведения встреч, обсуждений по дальнейшему сотрудничеству.
У Казахстана и Татарстана тесные взаимоотношения. Год назад, в День России, Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Нурсултану Назарбаеву орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». В Казани есть улица, названная в его честь.
В конце апреля в Казани презентовали книгу Президента Республики Казахстан «Эра Независимости». Книга Назарбаева – это история становления независимого Казахстана, история успехов и проблем, с которыми пришлось столкнуться государству.
На презентации книги председатель национально-культурной автономии казахов в Республике Татарстан Сагит Джаксыбаев отметил, что у Татарстана и Казахстана особые отношения. Народы двух республик объединяют экономические, политические и культурные отношения. «Наши плодотворные отношения – это результат взаимного понимания и сотрудничества наших президентов Рустама Минниханова и Нурсултана Назарбаева», – сказал он.
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