Иннополис отпразднует свое трехлетие концертом группы «Ногу свело»

Для жителей города выступит уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Иннополисе на День города выступят группы «Ногу свело» и Rock Privet, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе мэрии Иннополиса.

Праздничная программа начнется в 16 часов на Университетской площади. Для жителей города организуют фотозоны и установят фудкорты.

В День города перед жителями города выступит уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо». Хедлайнерами программы станут концерты известной группы «Ногу свело» и московской кавер-группы Rock Privet. Праздничный салют начнется в 21.50.

Иннополис был торжественно открыт 9 июня 2015 года.