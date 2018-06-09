Ирада Аюпова высказала свое мнение о книгах Гузель Яхиной

В Национальной библиотеке прошла творческая встреча и презентация нового романа писательницы «Дети мои».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На прошедшей в Национальной библиотеке Татарстана встрече Гузель Яхиной с читателями, министр культуры РТ Ирада Аюпова высказала свое мнение о книгах писательницы. Она считает, что романы «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» – не о судьбах людей.

«Мы очень редко задумываемся о том, насколько судьба страны может повлиять на судьбу личности. Мне кажется, что эти книги – не о татарской женщине или семье немца Поволжья. Здесь звучит тема незащищенности и в то же время источника нашей силы, сопротивления и приятия необычных событий. Любая история может нас как сломать, так и сделать сильнее. Я хочу пожелать, чтобы эта сила духа нас никогда не покидала, чтобы наши не самые лучшие дни не делали нас жестокими», – сказала Ирада Аюпова.

Министр культуры Татарстана уверена, что чистота Зулейхи, главной героини первого романа Гузель Яхиной, должна сохраняться. «Это замечательно, что у нас столько читающих, думающих людей, пытающихся найти себя в произведении. Это то, для чего и пишет автор», – обратилась она к зрителям творческой встречи.

