Поклонникам «Игры престолов» покажут предысторию фантастической саги

Над сюжетом приквела трудится Джордж Мартин, написавший цикл романов «Песнь льда и пламени», по которому снят сериал «Игра престолов».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Канал HBO заказал пилотную серию сериала о предыстории фантастической саги «Игра престолов», пишет «Газета.Ру».

Если серия понравится поклонникам, то сериал будет заказан полностью. В HBO также подчеркнули, что пилотная серия выйдет после демонстрации финального, восьмого сезона «Игры престолов». Работы над ним планируется завершить в следующем году. Восьмой сезон будет состоять из шести серий, причем каждая из них по длине будет соответствовать полнометражному фильму.



Над сюжетом приквела трудится Джордж Мартин, написавший цикл романов «Песнь льда и пламени», по которому снят сериал «Игра престолов». Также ему помогает сценарист Джейн Голдман. Создатели отмечают, что в приквеле они расскажут, что случилось за тысячу лет до событий в оригинальном сериале. Зритель узнает, как мир «Игры престолов» погрузился в «самые темные времена».



Ранее сообщалось, что создатели «Игры престолов» убили всех персонажей в финальном сезоне.