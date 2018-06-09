На ЦИПР-2018 глава Росстандарта рассказал о направлениях модернизации работы ведомства

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(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует оптимизировать свою деятельность за счет укрупнения своих институтов и испытательных центров, рассказал на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018) глава ведомства Алексей Абрамов корреспонденту ИА «Татар-информ».
«Мы остро чувствуем сегодня запрос общества на высокотехнологичные услуги. И у нас есть понятный план работы по основным направлениям нашей деятельности — стандартизации, метрологии, обеспечению качества и безопасности товаров. Нам нужно повысить свою управленческую эффективность, в том числе за счет оптимизации сети подведомственных организаций. В перспективе мы планируем делегировать им часть государственных функций», — отметил Алексей Абрамов.
Мы запустили два проекта по укрупнению научных институтов. В этом году планируется создать объединенный национальный институт по стандартизации, которому впоследствии могут быть переданы основные полномочия в области разработки, согласования и утверждения национальных стандартов.
Это позволит повысить качество и востребованность национальных стандартов российскими компаниями. При этом стандарты должны помочь отечественному бизнесу работать не только в России, но и быть конкурентоспособными на международной арене. Для этого нужно разрабатывать и международные стандарты, задавать глобальные правила игры. «Здесь мы союзники и партнеры нашим технологическим лидерам», — подчеркнул Абрамов.
В течение двух-трех лет также планируется сформировать единую структуру по метрологии. В планах ведомства и объединение региональных центров по стандартизации, метрологии и испытаний в единую компанию государственного типа.
В части цифровой повестки среди ожидаемых нововведений по стандартизации — переход к машиночитаемому формату для стандартов.
«У нас очень много документов, которые невозможно обрабатывать машинным способом. Мы понимаем, что отстаем от зарубежных организаций, которые уже ведут эту работу. В ближайшее время переведем большую часть нашего фонда в машиночитаемый формат XML. Это первый шаг к созданию цифровых моделей, к тому, чтобы у нас появились по-настоящему цифровые стандарты», — отметил Алексей Абрамов.
Росстандарт также намерен работать с ИТ-компаниями для унификации единых форматов, по которым можно будет обмениваться цифровыми моделями изделий и форматами данных по проектированию технологических процессов, рассказал глава ведомства.
По словам руководителя ведомства, сейчас разработка стандарта занимает от года и выше. «Этот срок от задумки до ее воплощения в реальном технологическом процессе просто несопоставим со сроками внедрения инноваций, которые сейчас есть. Поэтому мы должны полностью перестроить свою работу, чтобы цифровой стандарт сразу стал доступен для применения в цифровой среде», — подчеркнул Алексей Абрамов.
Сегодня в работу Росстандарта вовлекается все больше российских компаний, сообщил глава ведомства.
«Наша работа строится вокруг интересов российского бизнеса. Из зарубежной практики мы восприняли принцип стандартизации, согласно которому большинство наших стандартов — добровольного применения. Стандарты принимаются техническими комитетами по принципу консенсуса — когда со стандартом согласны все участники рынка и готовы его применять. Мы не видим будущего стандартизации без активного участия бизнеса», — отметил Алексей Абрамов.
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