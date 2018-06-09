Захарченко озвучил общие цели ДНР и ЛНР

Глава ДНР отметил, что обе республики имеют общую политику и общие проблемы.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, какая общая задача стоит перед ДНР и Луганской народной республикой, сообщает РТ.

Глава самопровозглашенной республики заявил, что обе республики стремятся занять ту территорию, которую считают своей.

«Как только мы этого добьёмся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, или это будет объединение, или присоединение», — подытожил он.

По словам Захарченко, и ДНР, и ЛНР готовы всегда помочь друг другу, имеют общую политику и общие проблемы.