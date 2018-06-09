Пожилая женщина зашла в лесопосадку рядом с вещевым рынком «Новая Тура» и не смогла выбраться на дорогу.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). 77-летняя женщина потерялась в лесу под Казанью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение, что в лесопосадке возле вещевого рынка «Новая Тура» потерялась пожилая женщина.

На поиски пенсионерки выдвинулись сотрудники ЗПСО №2 и пожарный расчет отдельного поста «Тура». Женщину обнаружили недалеко от рынка в лесу, сидящей на земле. Самостоятельно пенсионерка подняться не могла.

Спасатели и пожарные помогли пострадавшей подняться и довели ее до остановки общественного транспорта.

