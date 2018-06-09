Больше четырех лет проведет за решеткой не вернувший банку миллион житель Казани

В декабре 2012 года с помощью подельников мужчина взял в банке кредит, который не планировал отдавать.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Больше четырех лет проведет за решеткой ранее судимый казанец, не вернувший банку миллион, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В декабре 2012 года 52-летний ранее судимый житель Казани с помощью подельников взял в одном из казанских банков кредит в размере одного миллиона рублей. Выплачивать долг финансовой организации мужчина не собирался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Мужчину задержали. Свою вину он признал полностью.

Вахитовский районный суд Казани признал рецидивиста виновным и приговорил к 4 года и 4 месяцам заключения в колонии общего режима. К тому же осужденный должен будет выплатить штраф в размере 79 тысяч рублей.