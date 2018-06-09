ДТП произошло вечером в пятницу, 8 июня, в населенном пункте Старое Мокшино Аксубаевского района республики.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Татарстане «Лада Калина» превратилась в груду металла, врезавшись в дерево, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о вылетевшем в кювет автомобиле «Лада Калина» в селе Старое Мокшино Аксубаевского района республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне, 8 июня, в 20.34. Очевидцы сообщили, что в аварии есть пострадавшие.

Прибывшие к месту ДТП пожарные отдельного поста «Мюд» обнаружили, что автомобиль «Лада Калина», под управлением 53-летнего мужчины, врезался в дерево, после чего вылетел в кювет. От удара автомобиль превратился в груду металла: капот искорежен, фары и лобовое стекло разбиты.

В аварии пострадали 53-летние водитель и пассажир легковушки. Оба мужчины от госпитализации отказались.